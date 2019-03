L'Assurance-maladie va promouvoir le dossier médical partagé, adopté pour l'instant par 15% des Haut-viennois

Haute-Vienne, France

A quoi sert le dossier médical partagé ? Est-il vraiment sûr ? L'hôpital de Limoges est-il équipé pour y accéder ? Sandrine Pellegrini, chargée de ce DMP à la Caisse d'assurance-maladie de la Haute-Vienne, a donné les réponses ce lundi matin sur France Bleu Limousin. Elle répondait à 8h15 aux questions de Nathalie Col.

Cela fait 15 ans que les gouvernements tentent de mettre en place ce DMP. Il y a eu plusieurs échecs cuisants. Alors depuis novembre, combien ont été ouverts ?

22.000 dossiers médicaux partagés ont été ouverts en Haute-Vienne, plus de 4 millions sur la France entière.

Cela fait à peu près 15% de la population, en Haute-Vienne. Il faut dire que les données sur la santé, c'est un sujet sensible. Quelles sont les garanties pour être sûr que tout le monde n'y aura pas accès.

Le DMP est la propriété du patient. Il est gratuit, confidentiel et très sécurisé : ce carnet de santé numérique est hébergé sur un site qui a été homologué, avec toutes les précautions de sécurité informatique. L'assurance-maladie a l'habitude d'avoir des données qui sont très très confidentielles, et de les protéger.

Donc, ce dossier, c'est moi qui l'ouvre et je dois donner mon accord avant qu'un professionnel de santé y ait accès ?

C'est ça. Et à partir de ce moment-là, il peut consulter et alimenter votre DMP. Tous les accès seront tracés : si votre médecin a consulté votre dossier, systématiquement vous aurez une alerte.

Le médecin mais aussi le pharmacien, le kiné...

Oui, l'idée c'est d'avoir une meilleure coordination dans la prise en charge du parcours de soins. Eviter des examens redondants. Un médecin spécialiste aura accès à vos dernières analyses, le généraliste aura le compte-rendu du spécialiste... L'idée, c'est d'avoir une vue globale de votre santé !

Il faut que les médecins suivent, aussi. Par le passé, ils se sont souvent plaint de la paperasse que ça pourrait générer. Pourquoi ça irait mieux maintenant ?

C'est vrai que les débuts ont été difficiles. Il y a plus de 10 ans, on n'avait pas des outils numériques aussi avancés, et faciles. Aujourd'hui, les médecins ont des logiciels qui sont compatibles avec le DMP, pour l'alimenter de manière automatique. Il n'est plus question de faire une double saisie !

Tout le monde n'est pas encore prêt : au CHU de Limoges, pour l'instant, on ne peut pas faire basculer les informations dans ce fameux dossier médical partagé...

Alors, ils se sont engagés à déployer le DMP avant l'été. Ce sera progressif. Et ce déploiement par les établissements de santé va certainement amener petit à petit l'engouement pour le dossier médical partagé.

Vous sentez déjà un frémissement du côté des maisons de retraite

Les patients sont âgés et ont un parcours de soins un peu compliqué. Le fait de partager les infos entre l'établissement et les professionnels de santé fera gagner du temps, et aussi de la clarté, car parfois le patient a du mal à répéter des informations médicales et à se repérer dans son parcours de soins.

Ce mardi soir, 26 mars, Sandrine Pellegrini participe à une conférence-débat sur le DMP, avec également l'Association Limousine des usagers de la santé. C'est à 20h à l'Espace Simone Veil à Limoges.