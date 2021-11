L'astronaute Thomas Pesquet prend Metz en photo depuis l'espace (et trouve les Messins très sympas)

On l'attendait depuis longtemps, et c'est finalement quelques jours avant de quitter l'ISS, la station spatiale internationale, que l'astronaute Thomas Pesquet, qui en est actuellement le commandant de bord, a (enfin) publié ce cliché de Metz vue de l'espace, pour le plus grand bonheur des Mosellans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Les locaux sont incroyablement sympathiques"

On y distingue notamment le centre Pompidou ou encore le stade Saint-Symphorien, et Thomas Pesquet précise en légende, à ceux qui ne le sauraient pas, qu'on prononce bien "Mess" et pas "Metss". Il ajoute d'ailleurs que "les locaux sont incroyablement sympathiques et qu'ils vont corrigeront gentiment si vous prononcez mal" le nom de leur ville. On ne peut que confirmer !

Cette semaine, Thomas Pesquet doit être remplacé à bord de la station spatiale internationale par Matthias Maurer, un astronaute sarrois qui a fait ses études en Lorraine.