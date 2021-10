L'astronaute Thomas Pesquet en direct de l'ISS avec les écoliers de Vinça dans les Pyrénées-Orientales

"L'école Jean Alloiteau appelle Thomas Pesquet à bord de la station spéciale internationale, Thomas est ce que tu nous reçois ?" Dans la salle des fêtes Pierre Gipulo, près de 200 personnes attendent une réponse de l'astronaute français, ce lundi 18 octobre 2021. "Je vous reçois", répond Thomas Pesquet depuis l'espace.

Cela fait des mois que le rendez-vous a été fixé à 10h06 précise, heure à laquelle l'ISS passe au dessus des Pyrénées Orientales, à 400 kilomètres de distance de la Terre.

Une liaison radio est établie entre Vinça (Pyrénées-Orientales) et l'ISS, grâce aux moyens technique d'ARISS 66 et de RCA66, deux radioamateurs autorisés à contacter les astronautes dans l'espace. "Ce qui est déterminant, c'est toute la partie informatique, pour pouvoir bien suivre l'ISS et gagner du temps", explique Alain Ortiz, membre de RCA66. "Le fait que nos antennes suivent l'ISS nous a permis de gagner quelques minutes et de permettre aux enfants de poser des questions supplémentaires", se réjouit le radioamateur.

Près de 200 personnes se sont rassemblés dans la salle Pierre Gipulo, dont une centaine de jeunes élèves de l'école Jean Alloiteau. © Radio France - Alia Doukali

L'échange a duré une dizaine de minutes durant lesquelles les écoliers se succèdent pour poser leurs questions à Thomas Pesquet. "J'ai demandé si ça fait peur quand la fusée décolle", raconte Lucas, 9 ans. "C'était très spécial parce que c'était la première fois que je parlais à un astronaute, j'étais un peu fière", sourit le petit garçon. D'après Matéo, 10 ans, "c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait parce qu'on le prépare depuis deux ans".

"On a beaucoup de chance, c'est vraiment exceptionnel." - La directrice de l'école Jean Alloiteau

Pour les écoliers de l'école élémentaire Jean Alloiteau, c'est l'aboutissement d'un long projet pédagogique autour de l'espace. "Cela fait deux ans qu'on travaille en classe sur des ateliers de sciences, explique Camille Sanchez-Richard, directrice de l'école Jean Alloiteau, donc c'est vrai que les enfants l'attendaient vraiment avec impatience."

L’école Jean Alloiteau de Vinça a fait partie des 10 établissements scolaires français sélectionnés pour échanger avec Thomas Pesquet, lors de cette mission "Alpha".

