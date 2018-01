Toulouse, France

Thomas Pesquet a annoncé mardi soir sur son compte Facebook avoir entamé une formation à Toulouse pour piloter l'Airbus Zéro-G spécialisé dans les vols recréant les conditions régnant en orbite spatiale. "J'ai repris le chemin des simulateurs cette semaine pour me qualifier sur l'Airbus A310 Zéro-G de Novespace. Ça promet un peu d'impesanteur en 2018, donc forcément une bonne année !", écrit-il.

À Toulouse jusqu'à fin février

L'instruction de l'astronaute au centre de formation d'Airbus à Blagnac, près de Toulouse, a débuté ce lundi 8 janvier et doit s'achever fin février, a précisé Novespace, filiale du Centre national d'études spatiales (Cnes) qui exploite l'Airbus Zéro-G basé à Mérignac près de Bordeaux. Ancien pilote de ligne sur A320, Thomas Pesquet, qui a passé six mois dans l'espace, va d'abord se former au pilotage de l'A310, puis à des altitudes inusuelles sur un petit avion. Il s'entraînera ensuite sur un simulateur de pilotage sur vols paraboliques avant de réaliser trois à quatre vols sur l'Airbus Zéro G. Il devrait être "complètement qualifié" pour un vol le 22 août.

Thomas Pesquet l'a posté sur son compte Facebook mardi soir. © Radio France - Capture Facebook

Vous aussi, voyagez à bord du Zéro-G... si vous avez 6.000 euros de côté!

L’A310 Zéro-G est aujourd'hui le plus gros appareil au monde à permettre à la communauté scientifique d'accéder aux conditions d'apesanteur : il peut accueillir 40 chercheurs ou passagers à son bord et offre un espace spécialement aménagé de plus de 200 mètres carrés, dédié aux expériences et aux évolutions en apesanteur. Des vols grand public, accueillant une quarantaine de personnes, sont aussi régulièrement organisés au prix de 6.000 euros par passager. "Lors des vols grand public, étant donné qu'il y a trois à quatre pilotes par vol, Thomas Pesquet pourra aussi partager l'expérience de l'apesanteur dans la cabine avec les participants", a précisé à l'AFP le directeur de Novespace.