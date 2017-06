L'astronaute Thomas Pesquet se réadapte de façon "rapide" selon son médecin

Il en dira plus sur son état de santé mardi, à l'occasion de sa première conférence de presse depuis son retour sur Terre, mais l'astronaute Thomas Pesquet va "vraiment bien", selon son médecin à l'Agence spatiale européenne. Il vient de passer six mois à bord de l'ISS.

Preuve de sa réadaptation "rapide" après six mois passés à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet a pu regagner son appartement dès dimanche soir, seulement deux jours après son retour sur Terre, a indiqué à l'AFP Brigitte Godard, le médecin de l'astronaute français à l'Agence spatiale européenne (ESA). Elle a assisté à l'atterrissage de la capsule Soyouz vendredi après-midi dans les steppes du Kazakhstan. Elle est ensuite revenue en avion à Cologne avec Thomas Pesquet, et indique que l'astronaute va "vraiment bien".

Thomas Pesquet a très bien supporté son retour sur Terre - Brigitte Godard

"Le premier examen clinique que j'ai mené sous la tente (ndlr: dressée juste à côté du lieu d'atterrissage) n'a montré aucun stigmate de son séjour", précise Brigitte Godard. "Thomas n'avait pas de lésions cutanées qu'on retrouve souvent et qui sont dues au harnais utilisé par les astronautes pour courir sur le tapis roulant de la Station spatiale internationale", a-t-elle ajouté. D'après, elle, l'astronaute français a "très bien supporté" le retour sur Terre et aujourd'hui, "il va vraiment bien". Il a d'ailleurs retrouvé son appartement de Cologne dimanche, et sa compagne est avec lui.

Les examens ont déjà commencé: au menu du jour biopsies, densimétrie osseuse, prise de sang, de salive, d'urine... Ça me rappelle l'ISS ;) pic.twitter.com/GKdWRuxzVB — Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 4, 2017

Trois semaines d'examens "en intensif"

Présente aux côtés de Thomas Pesquet dès son atterrissage à bord de la capsule Soyouz vendredi après-midi, Brigitte Godard raconte qu' "on pouvait voir les progrès d'heure en heure. Plus il marchait, mieux il se déplaçait". Désormais, l'astronaute en a "pour trois semaines environ d'examens médicaux organisés avec des spécialistes des principales disciplines". "Nous avons des examens pour le coeur, les muscles et les os, des examens neurologiques, oculaires et des prises de sang", a précisé le médecin de l'Agence spatiale européenne. Selon elle, la vision de l'astronaute aussi "va bien". Mais des examens supplémentaires sont prévus dans la semaine, "avec ultrasons, examen de rétine et résonance magnétique nucléaire"

Quant au programme scientifique de la mission, "en parallèle du programme médical", "il se passe comme prévu", a estimé Brigitte Godard. "Dès samedi, jour de notre arrivée à Cologne, et après une courte pause, Thomas a eu une biopsie des muscles du mollet et de la cuisse. Elle s'est très bien passée. Thomas marche bien malgré la biopsie (ndlr: prélèvement d'un petit morceau de tissu)", a-t-elle expliqué. "Au total", conclut-elle, "les examens médicaux et physiologiques vont durer trois semaines en intensif. Puis certains seront refaits au bout de quelques mois, six mois et un an".

