"On l'attendait cette Maison de Santé" quartier du Plan à Valence (Drôme)

Une Maison de Santé pluridisciplinaire a été inaugurée ce mardi soir quartier du Plan. C'est la deuxième à Valence (Drôme) après celle quartier Fontbarlettes. Il s'agit de lutter contre la désertification médicale qui ne touche pas que les campagnes.

La Maison de Santé du Plan a ouvert cet été et a été officiellement inaugurée ce mardi soir. Des dizaines d'habitants sont venus participer à la cérémonie, certains repartant avec un bout du ruban bleu blanc rouge.

Cela fait deux ou trois ans que je n'ai plus de médecin ici. Personne ne veut venir dans le quartier - Françoise, une habitante dont la médecin retraitée n'a pas été remplacée

Des dizaines d'habitants du quartier du Plan assistent à l'inauguration © Radio France - Nathalie Rodrigues

Déjà une généraliste recrutée

Un médecin du quartier, qui travaillait jusqu'ici avec une associée dans un cabinet classique, a intégré la Maison de Santé. Il a fait venir une généraliste et compte sur une deuxième recrue bientôt.

Je vais prendre ma retraite et il n'y a personne pour venir travailler dans le cabinet que j'avais auparavant. En faisant quelque chose de plus sexy, on a résolu le problème. - Dr Gérard Daval

Ce qui est plus sexy, c'est de travailler en équipe. Il n'y a qu'à traverser un couloir pour aller demander un avis à un confrère. Six infirmiers déjà au Plan ont déménagé dans les locaux de la Maison de Santé. Un psychiatre, un médecin angiologue ont rejoint l'équipe, bientôt un cardiologue et une sage femme. Des kinés, très demandés dans le quartier, sont espérés. La pharmacie est juste à côté.

La Maison de Santé, un moyen de maintenir des médecins dans les quartiers

La Maison de Santé du Plan est la deuxième à Valence. Une première avait été inaugurée à Fontbarlettes en 2014. Le contexte était difficile: un médecin, un dentiste, un pharmacien agressés en 2010, 2011, 2012. La Maison de Santé a réussi à recruter deux nouveaux généralistes.

Si on ne met pas en place les conditions suffisantes pour qu'ils puissent travailler en collectivité, ils se retrouvent isolés dans des quartiers parfois pas simples, avec des problématiques de tensions qu'ils ne supportent parfois plus et donc ils quittent plus facilement le quartier dans lequel ils sont installés. Il faut que la collectivité tienne compte de ces éléments et investisse. - Nicolas Daragon, maire de Valence

L'investissement pour la Maison de Santé du Plan est de plus de 630 000 euros financés par Valence Romans Habitat et la Région.

La Drôme compte 9 autres Maisons de Santé pluridisciplinaires, en milieu rural.