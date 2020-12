Covid-19 : les conseils du professeur Gignon du CHU d'Amiens pour passer les fêtes les plus sereines possibles

Des lieux culturels qui resteront fermés au moins trois semaines de plus. Et un couvre feu dès 20 heures à partir de mardi prochain, sauf pour le soir du 24 décembre. Le Premier Ministre Jean Castex a fait de nouvelles annonces pour lutter le coronavirus.

Limiter nos interactions sociales

Maxime Gignon, chef du pôle prévention et épidémiologie au CHU d’Amiens est revenu sur ces annonces : "Ces mesures sont _adaptées à la situation épidémique_. On constate depuis cette semaine une stabilisation du nombre de nouveaux cas. La baisse qu’on a connue ces dernières semaines s’arrête. Depuis quelques jours, la tendance est même un peu à la hausse au CHU d’Amiens. Le nombre de patients en réanimation diminue, mais il y a une légère ré-ascension du nombre d’hospitalisations en secteur conventionnel."

Mai pour le professeur Gignon, « il est encore trop tôt pour parler de reprise épidémique. Et tout dépend de ce que nous allons faire dans nos comportements dans les prochains jours. Ce virus se nourrit de nos rapports sociaux. Il faut continuer à être vigilants : les contaminations peuvent repartir à la hausse, notamment si on se relâche pendant les fêtes de fin d’année. »

Le professeur Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens - Simusanté

S'imposer un auto-isolement plusieurs jours avant le réveillon

Maxime Gignon met en garde pour les prochaines semaines, qui pourraient s'avérer déterminantes dans ce contexte de fêtes de fin d'année : « Il faut continuer à appliquer les gestes barrière le plus scrupuleusement possible. Si le virus circule, c’est parce qu’il y a une forme de relâchement avec nos proches, nos collègues. Il y a beaucoup de contaminations dans le cadre du travail : le midi, on se retrouve pour manger, on enlève son masque alors qu’on est relativement proches les uns des autres. Il peut aussi y avoir des contaminations au sein du cercle familial. A l’approche des fêtes de fin d’année, il faut continuer à appliquer les gestes barrière. L’idéal serait aussi de s’imposer un auto-isolement plusieurs jours avant les fêtes : c’est le meilleur moyen de réduire le risque de contaminer ses proches.»

Des tests pas forcément nécessaires pour aller voir ses proches

Selon le professeur Gignon, « il ne faut pas forcément se faire tester avant d’aller retrouver sa famille pour les fêtes. Les tests sont souvent une fausse réassurance. Si vous croisez quelqu’un qui vous contamine le 21 décembre et que vous vous faites tester le 22 ou le 23, votre test sera très probablement négatif. Il y a un délai entre le moment où on est contaminé et où le test va se positiver. Vous allez donc être faussement rassuré et vous allez aller voir votre famille ou vos grands-parents en laissant tomber les gestes barrière. La meilleure solution, c’est de pouvoir s’isoler. Le meilleur conseil qu’on pourrait donner serait de _faire ses courses dès maintenant_, en privilégient les drive et le click and collect pour éviter les contacts avec d’autres personnes. Ensuite, à partir de ce week-end, il faut réduire au maximum vos interactions sociales. C’est comme cela que vous allez réduire le risque d’être porteur du virus et de contaminer les personnes les plus fragiles qui peuvent faire des formes graves. »

Une troisième vague en prévision ?

Le professeur Maxime Gignon redoute de plus en plus une troisième vague de coronavirus : « Je ne l’espère pas, j’aimerais qu’on puisse l’éviter. Mais malheureusement, beaucoup de facteurs suscitent des craintes. Il va y avoir des rassemblements de fin d’année. Les 14.000 personnes qui sont contaminées chaque jour en ce moment peuvent en contaminer au moins autant si ce n’est plus si les gestes barrière sont mal appliqués. C’est d’autant plus vrai qu’il fait froid, qu’on va donc moins aérer les locaux. Donc oui, tous les facteurs sont réunis pour risquer une troisième vague. Mais en adaptant nos comportements, on pourra la limiter. »

