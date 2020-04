"L'AVC n'est pas en vacances" pendant l'épidémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine

L'association "AVC tous concernés" lance une campagne de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux, sur internet, en cette période si délicate. Des bénévoles qui ne peuvent plus poursuivre leurs opérations sur le terrain pendant l'épidémie, c'est donc via un clip vidéo réalisé par des étudiants de Kedge Business School, à Talence, qu'ils informent sur les symptômes de l'AVC.

Car depuis le début du confinement, les médecins du CHU de Bordeaux ou ceux de l'hôpital de Périgueux ont constaté jusqu'à 50% de baisse des consultations pour des suspicions d'AVC. Or, "l'AVC n'est pas en vacances et pas en retraite par rapport au Covid-19, martèle Philippe Meynard, président d'AVC tous concernés. Au contraire, les conséquences du confinement sur notre hygiène de vie accroissent les risques d'AVC : sédentarité, prise de poids, mauvaise alimentation, hypertension". L'AVC, qui reste la première cause de mortalité en Nouvelle-Aquitaine.

Grâce à son clip de prévention, l'association veut rappeler que "lorsqu'il y a un affaissement du visage, la perte de mobilité d'un bras, la paralysie d'une jambe ou une difficulté à parler, il y a une suspicion d'un AVC et la seule chose à faire, c'est appeler le 15 pour être secouru le plus possible, chaque minute compte lors d'un AVC".

"AVC tous concerné" souligne aussi que quelques gestes du quotidien permettent de limiter les risques d'AVC. En cette période de confinement il ne faut pas hésiter à utiliser l'heure de sortie autorisée pour faire de l'exercice, garder une activité physique. Et Philippe Meynard de conclure : "toute pensée positive fait aussi du bien à la fois au cerveau et au corps".