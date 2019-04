L'aventurier berrichon Rémi Camus apporte son soutien l’association française du Syndrome de Lowe

Châteauroux, France

C'est un aventurier au grand coeur : le berrichon Rémi Camusqui s'etait fait connaître du grand public en 2018 grâce à l''émission Wild sur M6, a décidé d'apporter son soutien à l'association française du syndrome de Lowe, une maladie génétique très rare à l’origine de handicaps physiques et intellectuels plus ou moins lourds. Originaire de Saint-Doulchard, Rémi Camus, qui est depuis quelque jours le parrain officiel de cette association, s’engage à contribuer à la visibilité de sa cause et à sa notoriété, ainsi qu’à consacrer un peu de son temps aux enfants et à leurs parents : « Nous sommes très fiers et heureux d’avoir Rémi à nos côtés, car nous apprécions son humanité, sa disponibilité pour les enfants, sa rage de vaincre et sa capacité à se dépasser" a souligné Philippe Ferrer, président de l’ASL lors de la signature du partenariat.

Le berrichon Rémi Camus et Philippe Ferrer, président de l’ASL à la signature de l'engagement de parrainage

Rémi Camus a réalisé trois expéditions : en 2012, il a traverée l’Australie en courant, soit 5400 km à travers le bush à la rencontre des aborigènes. Cette aventure lui permet de collecter des dons pour l’ASL. En 2013-2014, il a débuté son combat pour l’accès à l’eau potable pour tous en descendant le fleuve Mékong à la nage, muni d’un hydrospeed, une épopée de 4400 km à travers six pays. L'été dernier, il a accomplit un tour de France à la nage de 2650 km pour échanger avec grand public, notamment avec les enfants, sur l’état des eaux et du littoral.