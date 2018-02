L'avertissement d'un dentiste niçois : "On mange trop sucré aujourd'hui"

Par Maxime Bacquié, France Bleu Azur

Le dentiste niçois Alexandre Nairi met en garde les parents azuréens : "Les enfants consomment de plus en plus de chips et de soda". Invité ce vendredi, le président de la Confédération des syndicats dentaires a également poussé un coup de gueule contre l'association "60 millions de consommateurs".