L'aviron comme thérapie : en Haute-Savoie, treize femmes rament, ensemble, pour vaincre leur cancer

Elles vont relever un autre défi. Ce dimanche 28 mai, treize Haut-Savoyardes membres de la section santé du club d’aviron de Sevrier participeront à la "Vogalonga" (1), une randonné aquatique de plus de 30 km sur les canaux et la lagune de Venise. "La vie est faite de challenge et ça c’est une nouvelle aventure." Large sourire aux lèvres, Charlène Bonnithon fait partie de ce petit groupe de femmes atteintes d’un cancer et qui depuis plusieurs mois rament, ensemble et unies, pour vaincre leur maladie.

ⓘ Publicité

Énergie de groupe

"J’ai récidivé de mon cancer du sein en décembre dernier et je suis à nouveau sous chimiothérapie", explique la quadragénaire. Il y a un peu plus de deux ans, au tout début de sa première rémission, elle a intégré l’aviron santé. "On est diminué par les traitements et en arrivant ici je me suis rendu compte que l’énergie du groupe faisait beaucoup." Deux entraînements par semaine, des heures passées sur le lac d’Annecy… "dans ce paysage magnifique, il y a aussi un effet méditatif".

Les membres de la section santé du club d'aviron de Sevrier avec leur entraîneur, Rémy Ducret. - (DR)

loading

L’aviron comme thérapie, Charlène y croit. "On est quatre ou huit sur le bateau, toutes avec le même vécu. On parle le même langage et ensemble on se dit qu’on est capable de guérir." La section santé du club d’aviron de Sevrier existe depuis septembre 2021. Ses adhérentes sont atteintes d'un cancer ou d’une autre pathologie de longue durée. "La pratique de l'aviron leur permet de retrouver capacité physique et équilibre émotionnel, tout en augmentant leur chance de guérison de 30 %", assurent les responsables du club.

(1) La Vogalonga (traduire par «longue pagaie») est une randonnée aquatique sur les canaux et lagune vénitiennes réunissant, sur une journée, plus de 1800 bateaux venant de toute l'Europe. Seuls sont acceptés à naviguer les embarcations à propulsion humaine tels les kayaks, canoës, avirons ou autres dragon boats. Plus de 7.000 personnes participeront l’édition 2023.