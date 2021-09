L'avortement "toujours difficile d'accès" dans les Pyrénées-Orientales, selon le collectif Droits des Femmes

"Pendant le confinement notamment, l'accès à l'IVG a été plus compliqué pour certaines femmes à cause des déplacements." C'est le constat de Marc Anglaret, l'un des membres du collectif Droits des Femmes dans les Pyrénées-Orientales. Selon lui, la Cerdagne, le Capcir et le Vallespir sont "assez peu pourvus" en centres d'IVG. Le collectif dénonce les problèmes persistants d'accès à l'avortement, 46 ans après la loi Veil.

"Il faut allonger le délai légal de recours à l'IVG en France." - Réécoutez l'interview de Marc Anglaret, du collectif Droits des Femmes 66 Copier

En France, une femme sur trois a recours à l'IVG dans sa vie. Aujourd'hui, l'avortement reste possible jusqu'à 12 semaines de grossesse. Un texte de loi avait été adopté à l'Assemblée nationale fin 2020 pour faire passer le délai légal à 14 semaines. Mais le texte a finalement été rejeté au Sénat.

Tout près des Pyrénées-Orientales, l'Andorre interdit toujours l'IVG, comme Malte et le Vatican, même en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus.