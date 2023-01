L'eau du robinet est déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons autour de Nort-sur-Erdre

L'Agence régionale de santé et le syndicat Atlantic'eau déconseillent l'eau du robinet aux femmes enceintes et aux bébés de moins d'un an dans le secteur de Nort-sur-Erdre. Des analyses font état de la présence de nitrates légèrement au-dessus du seuil réglementaire.