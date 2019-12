L'eau du robinet impropre à la consommation dans cinq communes du Bernavillois

Bernaville, France

L'eau du robinet ne doit pas être bue dans cinq communes du Bernavillois au nord d'Amiens. Elle est trouble et déclarée impropre à la consommation depuis ce lundi matin et jusqu'à nouvel ordre en attendant que des analyses soient menées. Les communes concernées sont : Bernaville, Beaumetz, Prouville, Domesmont et Epécamps. Seule de l'eau en bouteille doit être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments jusqu'à nouvel ordre.

Distribution de packs d'eau

La préfecture de la Somme explique que des prélévements vont être effectués et des analyses réalisées pour déterminer ce qui provoque le caractère trouble de l'eau. Cela prendra plusieurs jours. En attendant, des packs de bouteilles d'eau sont distribués dans les mairies de Bernaville, Beaumetz, Domesmont et Prouville les après-midis de 14h30 à 18h. Les habitants d'Epécamps peuvent se rendre à Domesmont.