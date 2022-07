L'eau est de nouveau potable dans trois hameaux de la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois

Cela faisait depuis le 26 juin que les habitants de trois hameaux de la Creuse ne pouvaient plus boire au robinet, et s'abreuvaient grâce à des bouteilles d'eau. Les dernières analyses de l'Agence régionale de santé indiquant une amélioration de la qualité de l'eau des captages qui alimentent les hameaux de la Ribière, les Pradelles et les Betoulles sur la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois, et la mise en place de désinfections permettent de confirmer le rétablissement de la qualité sanitaire de l’eau, elle peut donc à nouveau être consommée.

Un suivi renforcé de la surveillance est toutefois maintenu. Les modalités précises de remise en service sont consultables dans l'arrêté disponible en ligne sur www.agglo-grandgueret.fr.