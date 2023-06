L'eau potable de la Vienne polluée par des molécules dégradées de pesticide agricole

Après un plan d'urgence déployé dans 5 communes de la Vienne suite au dépassement des taux règlementaires de chlorothalonil R471811 dans l'eau potable, les mesures révèlent que l'eau de tout le département est propre à la consommation en cette fin du mois de juin.

Dans un communiqué de presse de ce 29 juin, Eaux de Vienne et Grand Poitiers affirment donc que "l’eau du robinet peut être utilisée comme d’habitude." Si l'on regarde dans le détail, pour un tiers des communes du département, principalement l'est, tous les voyants sont au vert (en bleu sur la carte). Le seuil réglementaire de chlorothalonil égal ou inférieur à 0,1 microgramme par litre y est respecté, signifiant donc que la qualité de l'eau est optimale.

Une qualité "pas optimale" sur deux tiers de la Vienne

Néanmoins, pour les deux tiers du département, situés à l'ouest, l'eau est de moins bonne qualité puisqu'après avoir effectué les mesures, les taux de chlorothalonil sont situés entre 0,1 et 0,3 microgramme par litre. Eaux de Vienne et Grand Poitiers indiquent néanmoins que l'eau peut être bue "même si la qualité n’est pas optimale". Si la concentration de ce pesticide venait à dépasser les 0.3 microgramme par litre, comme cela est arrivé début juin notamment à Lencloître, l’eau ne pourrait plus être consommée par mesure de précaution.

Des actions vont être menées pour diminuer les taux de chlorothalonil R471811 présents dans l'eau des communes dont les taux sont situés entre 0,1 et 0,3 microgramme par litre. Pour rappel, le pesticide, autrefois utilisé pour l'agriculture, est interdit en France depuis 2020. Mais on retrouve encore des résidus dans près de 60% de l'eau distribuée en France.