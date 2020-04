Les huit écoles d’Arts et métiers, dont celle de Châlons-en-Champagne, se mobilisent aux côté des professionnels de santé dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les étudiants, personnels et enseignants-chercheurs conçoivent des visières de protection.

L’école d'Arts et métiers de Châlons-en-Champagne fabrique des visières de protection pour les soignants

Ecole nationale supérieure d'Arts et métiers

Des soignants remercient les écoles Arts et métiers pour leurs dons de visières de protection.

Plus de 200 visières de protection, à destination des soignants, ont été réalisées la semaine dernière par l’école d’Arts et métiers de Châlons-en-Champagne, fait savoir l’établissement dans un communiqué. Elles sont ensuite remises à la mairie de la ville, qui les redistribue en fonction des besoins aux structures de santé qui en ont fait la demande.

Avec ses huit sites en France, le groupe Arts et métiers s’est engagé à produire au moins 1500 visières par semaine. "Enseignants-chercheurs, membres du personnel et étudiants se sont rapidement portés volontaires pour participer à la conception et à la réalisation de ces équipements de protection. Des rotations sont assurées tous les jours pour maintenir un niveau de production important", fait savoir l’école.

De plus en plus de besoins

Le visières sont produites grâce à des imprimantes 3D et sont composées de polymère, d’un film plastique et d’un cordon élastique. D’autres seront réalisées par injection de plastique. "Les besoins pour ce type de matériels de protection sont énormes et croissants, il est donc nécessaire d’augmenter la production", précise le communiqué.

Si vous souhaitez aider le campus universitaire dans cette démarche, vous pouvez faire don de matières premières et les déposer à la mairie de Châlons-en-Champagne, ou à la mairie de Compertrix. Les soignants ou les personnels de structures qui reçoivent du public âgé ou fragile et qui ont des besoins en visières de protection peuvent s’adresser leur demande à l'adresse suivante : bre.chalons@ensam.eu