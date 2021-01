L'école d'infirmières de La Flèche fait ses portes-ouvertes sous fond de crise sanitaire

Comment devenir infirmière ou aide soignante en Sarthe ? L'IFSI, l'institut de formation en soins infirmiers de la Flèche organise ses portes ouvertes ce mercredi et samedi. Les visites se font uniquement sur rendez-vous et par groupe de six.

La crise sanitaire vous donne envie de devenir personnel soignant en Sarthe ? Profitez-en pour aller visiter l'IFSI de la Flèche, l'institut de formation en soins infirmiers. L'école organise des journées portes-ouvertes ce mardi et samedi. Alors attention, c'est uniquement sur rendez-vous et les visites se font par groupe de 6.

Des visites encadrées par des élèves

L'Ifsi, l'institut de formation en soins infirmiers de La Flèche propose ce mardi et ce samedi des visites par groupe de six uniquement et sur rendez-vous. Elles se sont par groupe de six et sont encadrées par un élève de première année. La visite dure environ 30 minutes et vous pourrez voir toutes les salles. En revanche, cette année, à cause de la crise sanitaire, il n'y aura pas d'atelier pratique. Il y aura un temps d'échanges entre les formateurs et les étudiants. L'Ifsi compte 52 places d'infirmières et 40 d'aides-soignantes.

Les futures infirmières devront savoir faire une prise de sang © Radio France - Emmanuel Claverie

Des élèves de l'Ifsi réquisitionnés par l'ARS

Plusieurs élèves de l'Ifsi de La Flèche ont été réquisitionnés depuis le début de cette crise sanitaire pour aller prêter mains fortes dans des hôpitaux de la Sarthe et dans des maisons de retraite. "Les élèves de 2ème année ont été réquisitionnés de mi-novembre à mi-décembre par l'ARS dans des établissements médico-sociaux" souligne Catherine Tirand-Martin, la directrice de l'Ifsi. Cette interruption de quatre semaines de cours sera rattrapée sans empiéter sur les vacances nous a assuré la directrice.

À réécouter : l'interview de la directrice de l'Ifsi