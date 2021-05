L'école des Arènes de Mont-de-Marsan ferme ses portes pour une semaine, 12 élèves testés positifs

Fermeture de l'école des Arènes pour une semaine à Mont-de-Marsan, dès lundi. Hier, la préfecture des Landes a publié un arrêté préfectoral actant la fermeture du groupe scolaire des Arènes du lundi 3 au vendredi 7 mai inclus. Pour cause : 12 cas positifs au Covid-19 ont été déclarés à l'école.

1 cas contact d'un variant, 12 testés positifs

Selon la préfecture, un enfant était cas contact d'un variant au Covid-19, sans préciser lequel, sud-africain ou brésilien. Automatiquement, toute sa classe a été fermée. Dans la foulée, tous les élèves de l'école ont été testés. Après résultats, l'établissement découvre que 12 élèves sont testés positifs, sans savoir pour l'instant s'il s'agit d'un variant au virus.

Un cas entraîne la fermeture totale de la classe

Le ministre de l'éducation avait prévenu : un nouveau protocole sanitaire s’applique dans les écoles depuis le 26 avril, et dans les collèges et lycées à partir du 3 mai. La nouvelle règle : il suffit d’un élève diagnostiqué positif au Covid-19 pour que la classe soit fermée, et ce quel que soit le variant identifié.

Les élèves doivent alors se faire tester une première fois, le plus vite possible, puis une seconde fois sept jours plus tard. Les enfants ne peuvent retourner en classe que si leurs parents attestent sur l’honneur d’un test PCR ou antigénique négatif.