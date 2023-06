L'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes forme les futurs directeurs d'Ehpad

L'EHESP, l'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes est la seule en France à former les futurs directeurs d'Ehpads publics. Chaque année, ils sont entre 60 et 80 à suivre ce parcours de formation "pour un métier dans lequel on s'engage avec de fortes valeurs".

Elsa Boubert, responsable de la formation à l'EHESP, avec trois élèves, futurs directeurs d'Ehpad ou d'hôpitaux de proximité © Radio France - Céline Guétaz "C'est une filière qui continue à attirer" explique Elsa Boubert, responsable de la formation pour ces futurs directeurs d'établissements publics médicaux sociaux. L'EHESP de Rennes est la seule école en France à former ces futurs cadres. La formation se déroule sur deux ans, accessible sur concours, elle est suivie chaque année par 60 à 80 personnes.

"Lorsque j'accueille les promotions, les élèves témoignent tous d'un fort attachement à des valeurs, à l'envie de travailler en contact avec des personnes vulnérables, dans des établissements à taille humaine" ajoute la responsable. Les récents scandales autour du groupe privé Orpéa, n'ont absolument pas entamé les motivations de ces élèves. ⓘ Publicité Des élèves en fin de parcours d'études, ou ayant déjà une expérience professionnelle La moyenne d'âge des élèves inscrits dans cette formation, c'est 35 ans. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir déjà une expérience professionnelle. C'est le cas de Josiane Massengo, 49 ans, elle a intégré l'école après avoir travaillé notamment au sein d'une direction financière dans un hôpital. Aujourd'hui, elle se destine à diriger un hôpital de proximité ou un Ehpad "c'est un métier difficile mais passionnant. Actuellement, nous sommes en stage et j'ai pu constater qu'effectivement les directeurs ont des missions de pilotage, mais ils sont aussi sur le terrain, auprès des équipes de professionnels, et surtout auprès des résidents". Au cours d'un stage, Véronique Varlin, l'une des élèves a pu également apprécier ce travail de terrain "un directeur doit être proche de ses équipes, des résidents, des familles, et ce n'est pas une figure de style, j'ai pu véritablement le constater au cours du stage réalisé ces dernières semaines. Cela m'a permis de metre en application ce que nous avons appris à l'école". Comme sa collègue, Hamed Salameh, se destine lui-aussi à diriger un établissement public, après avoir travaillé plusieurs années comme ergothérapeute "je travaille dans la fonction hospitalière depuis 22 ans. J'ai eu la possibilité, à un moment donné, de quitter la fonction publique pour intégrer le privé. Je ne l'ai pas fait et j'espère finir ma carrière au sein de la fonction publique, dont je partage les valeurs". A l'issue de leur formation, les élèves pourront être affectés dans un établissement public situé en France. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !