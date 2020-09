L'école Irma Jouenne de Saint-Benoît fermée pour cause de Covid-19

Un nouveau cas de Covid-19 dans une école de la Vienne. Après la fermeture de six classes à Châtellerault et de l'école Saint-Hilaire de Poitiers, c'est au tour de l'école maternelle Irma Jouenne de Saint-Benoît de placer ses élèves en quarantaine. Cela concerne une centaine d'élèves.

Le rectorat annonce dimanche 13 septembre que l'école est fermée depuis la veille car "une situation de Covid-19 est avérée" sans préciser s'il s'agit d'un membre de l'équipe ou d'un élève. La décision de fermer l'école pour une période de sept jours a été faite après consultation avec le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (Dasen) de la Vienne, la préfète et le maire de Saint-benoît. L'école devrait rouvrir aux élèves le 21 septembre au matin. Les familles et le personnel ont été informés.

La mise à l'isolement et la fermeture est de sept jours et non plus quatorze après les annonces du Premier Ministre Jean Castex le 11 septembre.