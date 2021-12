Le groupe scolaire Jules Ferry de Béthune va fermer en raison de vingt-deux cas de Covid 19

Le groupe scolaire Jules Ferry va fermer ses portes ce vendredi 10 décembre à Béthune en raison de nombreux cas positifs au Covid 19. Vingt enfants et deux adultes ont été testés positifs. L'inspection académique a donc décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires jusqu'au 17 décembre 2021. Le retour à l'école ne se fera donc pas avant le lundi 3 janvier 2022.

Le retour en classe se fera le lundi 3 janvier 2022

Le maire de Béthune Olivier Gacquerre a averti ses habitants sur sa page Facebook : "L'objectif est la sécurité de tous et de couper la chaîne de contamination et les liens possibles de transmission du virus. Les écoles ouvriront donc leurs portes après les vacances de Noël. Les parents, informés directement par l'éducation nationale, qui le souhaitent et le peuvent, ont la possibilité de reprendre d'ores et déjà leurs enfants. Dans tous les cas, nous assurons le service public jusqu'à ce soir comme une journée ordinaire." Les écoles maternelles et élémentaires sont donc restées ouvertes ce jeudi 9 décembre pour assurer la continuité du service.

Les écoles seront désinfectées de manière intensive. Olivier Gacquerre, maire de Béthune

Le maire de Béthune a détaillé les mesures qui vont être mises en place : "Les écoles seront désinfectées de manière intensive sachant que toutes nos écoles sont déjà nettoyées avec un protocole d'hygiène renforcé. Notre personnel sera testé pour leur sécurité également." Deux classes de l'école primaire Buisson et deux classes de l'école Paul Bert. Le maire Olivier Gacquerre appelle à une extrême vigilance.