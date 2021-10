La mairie de Saint-Cannat, dans les Bouches-du-Rhône, et l'Agence régionale de santé ont décidé, ce lundi, de fermer l'école maternelle de la commune pour trois jours. En cause, une épidémie de gastro-entérite qui touche un tiers des jeunes élèves.

L'école maternelle de Saint-Cannat fermée à cause d'une épidémie de gastro

Des vomissements et de la fièvre. Ce sont les symptômes de 68 élèves sur les quelques 200 de l'école maternelle de l'Ancienne gare, à Saint-Cannat, au nord-ouest d'Aix-en-Provence. Une enseignante, six parents et 11 élèves de primaire sont également touchés par cette gastro-entérite.

Fermeture au moins jusqu'à mercredi

"Nous pensions éventuellement à une intoxication alimentaire, mais des enfants et un professeur qui n'avaient pas mangé à la cantine ont été malades", explique le maire de Saint-Cannat, Jacky Gérard, sur France Bleu Provence ce lundi.

L'Agence régionale de santé et la mairie ont donc décidé de fermer l'école maternelle au moins pour trois jours, donc jusqu'à mercredi. L'établissement pourrait rester fermé jusqu'aux vacances de la Toussaint si l'épidémie ne régresse pas assez. Les écoles primaires restent ouvertes.

Les locaux de la maternelle ont été désinfectés par une entreprise spécialisée et sont donc prêts pour accueillir de nouveaux les élèves et l'équipe pédagogique.