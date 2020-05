L'école privée Nazareth à Nice fermée jusqu'au 26 mai après la détection d'un cas de Covid-19

L'école maternelle et élémentaire privée Nazareth située Rue Pessicart à Nice, sera fermée jusqu'au 26 mai prochain. Sur recommandation de l'Agence régionale de Santé, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de fermeture suite à un cas de Covid-19 chez un élève. L'enfant a fréquenté l'école la semaine dernière. "En respect du principe de précaution, et selon les protocoles fixés par l’ARS, les cas contacts ont été recensés, informés et placés en quatorzaine en l’attente du résultat des tests pratiqués", indique la préfecture.

L'établissement scolaire sera désinfecté, ainsi que les objets potentiellement touchés par l'enfant.

La partie collège n'est pas concernée par cet arrêté. Les élèves de 6ème et 5ème peuvent retourner en classe ce lundi.