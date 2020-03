L'édition 2020 de Laval Virtual annulée à cause du coronavirus

C'est un événement majeur à Laval depuis plus de 20 ans qui n'aura pas lieu cette année à cause du coronavirus. Laval Virtual est annulé, le salon consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, prévu du 22 au 26 avril, à la salle polyvalente de Laval.

Laval Virtual, victime collatérale du coronavirus. L'édition 2020 du salon consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, prévue du 22 au 26 avril, est totalement annulée. "Rien de ce qui était prévu ne se tiendra" annoncent les organisateurs. La décision a été prise ce samedi. Il n'y aura donc aucun exposant, aucun visiteur, seules quelques conférences devraient avoir lieu par Internet, en réalité virtuelle, mais sans spectateurs physiquement présentsà Laval.

Laval Virtual, c'est 300 exposants venus du monde entier, en particuliers d'Asie, 18 000 visiteurs, la moitié de professionnels, la moitié de grand public, et 400 personnes mobilisées pendant cinq jours sur le salon - accueil, sécurité, hygiène, restauration. Mais pas le choix pour les organisateurs de l'événement, tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre, impossible de prendre le risque de maintenir le rendez-vous prévu dans un peu plus d'un mois, regrette Béatrice Mottier, adjointe au maire de Laval, en charge de l’attractivité et de l’innovation, et présidente de l'association Laval Virtual.

Les organisateurs de Laval Virtual comptent organiser des événements à minima, des conférences retransmises en visioconférences partout dans le monde, mais aucun accueil physique d'exposants ou de visiteurs. Les organisateurs ont déjà commencé à travailler sur l'édition 2021, car cette annulation ne remet pas en cause la pérennité du salon.

La déclinaison de Laval Virtual prévue en juin Chine pourrait être reportée.