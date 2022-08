L'EFS annule sa collecte de sang à Delle, faute de personnel

Pas de collecte de sang à Delle ce vendredi 2 septembre. C'est la deuxième annulation en quelques mois après une première collecte avortée le 6 mai. L'Établissement français du sang (EFS) accuse un manque de personnel, mais assure procéder à des recrutements pour pallier le problème.

Des recrutements en septembre

"Il faut compter au minimum deux postes d'entretien pré-dons et puis trois à quatre infirmières de prélèvement", résume Sébastien Deroze, responsable des collectes de l'EFS en Franche-Comté. N'ayant pas suffisamment de bras pour tenir les stylos et les aiguilles, l'organisme a donc dû annuler sa collecte de Delle au profit d'autres collectes ayant lieu le même jour. "Des recrutements sont en cours, nous allons bientôt accueillir de nouveaux collègues au mois de septembre", précise-t-il.

Un coup dur pour l'EFS, après une période estivale encore une fois très compliquée. "Le fait qu'on soit obligé d'annuler des collectes comme Delle fait qu'on a vraiment besoin que les autres collectes soient complètes", indique Sébastien Deroze. "On n'est toujours pas dans une situation confortable. Nous sommes très limite au niveau des stocks par rapport à la rentrée, qui fait que les donneurs ne sont pas forcément très disponibles". La prochaine collecte de sang à Delle aura lieu le 4 novembre. Il existe également une application "Don de sang" pour retrouver les points de collecte alentour avec les dates et les horaires, et prendre rendez-vous.