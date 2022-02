L'EFS de la Vienne lance un appel au don du sang pour aider les malades du cancer

Les personnes atteintes d'un cancer bénéficient d'un tiers des transfusions sanguines. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer le 4 février, l'Etablissement Français du Sang indique que ces réserves sont en baisse et qu'il faut donc se mobiliser pour aider ces malades.

Prévention et dépistage sont au cœur de cette journée mondiale de lutte contre le cancer.

Le 4 février est la journée mondiale de lutte contre le cancer. En France, trois millions de personnes sont touchées par un cancer. Cette journée doit permettre de rappeler l'importance de se faire dépister, de faire de la prévention, de lutter aussi contre la stigmatisation des malades.

Cette année, c'est aussi important de rappeler à quel point le don du sang est essentiel pour les personnes atteintes de cancer. Un tiers des transfusions sanguines leur est destiné. La baisse des réserves de sang les met donc en danger. En France, il y a 80.000 poches de sang en réserve alors qu'il en faudrait 100.000. Ces stocks sont aussi en tension dans la Vienne et plus largement en Nouvelle-Aquitaine.

Il est temps que nos citoyens se mobilisent pour venir donner leur sang

"En Nouvelle-Aquitaine, on est à 6.400 poches au lieu de 10.000. Nous sommes dans une situation d'urgence vitale pour sauver tous ces malades atteints de cancer. Ce sont les premiers receveurs de produits sanguins", explique Zohra Barrault, médecin responsable des prélèvements à l'EFS, l'Etablissement Français du Sang de la Vienne.

Ces besoins en sang sont en fait liés à la chimiothérapie. "Elle a pour but de détruire toutes les cellules cancéreuses mais elle détruit aussi les cellules sanguines. En alternative, il faut donc donner des produits sanguins pour que les personnes ne s'affaiblissent pas, pour corriger l'anémie et éviter les hémorragies", précise cette médecin. Elle appelle donc les habitants de la Vienne à venir donner leur sang, "un geste simple et vital" selon elle.

Maisons du don et collectes mobiles

Pour donner votre sang, c'est avec ou sans rendez-vous. Vous avez la maison du don à Poitiers dans la Vienne, celle de Niort dans les Deux-Sèvres et aussi des points de collecte mobile. Tous les détails sont sur le site dondesang.efs.sante.fr. L'EFS précise qu'il n'y a pas de délai à respecter si vous venez de vous faire vacciner contre le Covid. En revanche, si vous l'avez contracté, il faut attendre 14 jours après la disparition des symptômes.