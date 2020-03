Coronavirus : l’EFS du Grand-Est redoute de manquer de dons de sang pendant le confinement

L’Etablissement Français du sang a besoin de donneurs dans le Grand-Est. En pleine crise sanitaire et au deuxième jour de confinement, l’EFS craint de manquer de sang et de plaquettes. Les dons ont baissé de moitié.

L'offre de collecte est la même qu'en temps normal, assure l’EFS du Grand-Est. Les collectes sont maintenues, à Reims, Charleville-Mézières, Metz, Nancy, Strasbourg, ou encore Mulhouse, Colmar, Epinal, Chaumont et Troyes. Les 10 sites de l’Etablissement Français du sang du Grand-Est sont ouverts et redoutent de manquer de sang et de plaquettes. Même chose pour les collectes mobiles, elles continuent, mais depuis le confinement les donneurs sont moins nombreux. Ils ont baissé de près de la moitié, selon l’EFS et certaines communes annulent les collectes qui étaient prévues.

Les dons de sang ont baissé de moitié

Les poches de sang collectées ont baissé de plus d’une centaine par jour la semaine dernière. Depuis le confinement, c’est 600 à 650 poches de sang par jour en moins, regrette l’EFS. En temps normal, environ 1 200 poches sont prélevées quotidiennement dans le Grand-Est.

Tous les sites sont touchés mais la situation la plus inquiétante concerne l'Alsace, en particulier dans le Haut-Rhin. Plus important foyer de contamination de la Région, avec forcément plus de malades et moins de donneurs.

La visibilité des stocks de sang est de onze jours, cinq jours pour les plaquettes. Pour l’instant, la situation n'est pas alarmante parce qu'avec la déprogrammation des opérations non urgentes, les besoins de sang sont moins nombreux mais il ne faudrait pas que la tendance s’accentue, sinon l’EFS risque de manquer de sang.

L’EFS en appel aux donneurs

Même pendant la période de confinement, vous pouvez donner votre sang sans prise de rendez-vous. Pour vous rendre sur l'un des 10 sites de l'EFS du Grand-Est, ou encore sur l'une des collectes itinérante, il faudra évidemment vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire, téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur et cocher la case "déplacement pour l'assistance aux personnes vulnérables".

Sur place, toutes les mesures de précautions et de distanciation sont prises pour éviter la transmission du COVID-19, assure l’EFS, déjà habitué au quotidien à appliquer les règles de d’hygiène imposées par la fonction. Les gestes barrières sont appliqués scrupuleusement et pas question de prendre le risque de prélever du sang sur un patient atteint par le coronavirus. En cas de suspicion ou de symptômes, les donneurs sont renvoyés à la maison, un masque sur le visage. Même si, il n'y a pas de risque de transmission par le sang, car "le virus n'est pas présent dans le sang", rajoute Sandra Fremon, la directrice de la communication de l'EFS du Grand-Est.

Elle précise aussi qu'il est important "que les donneurs se mobilisent constamment mais pas massivement. Un peu comme en période d’attentat", dit-elle. Autrement dit, il y a un besoin de sang et de plaquettes tout le temps, mais il ne sert à rien de venir tous en même temps pour faire un don, car les durées de conservation des stocks ne sont pas éternelles.