L'EFS lance un appel aux dons du sang dans les Alpes-Maritimes

La crise sanitaire a très largement perturbé les collectes de sang ces dernières semaines et les réserves de sang sont au plus bas, notamment dans les Alpes-Maritimes où les stocks sont en-dessous du seuil d'alerte. L'EFS (Établissement français du sang) lance donc un appel aux dons de sang.

L'EFS était à Antibes ce jeudi pour collecter du sang alors que les réserves sont au plus bas dans les Alpes-Maritimes.

Il y a urgence à l’EFS (Établissement français du sang), qui lance un appel aux dons au niveau national alors que les stocks de sang sont au plus bas. À peine huit jours de réserve dans les Alpes-Maritimes, en dessous du seuil d’alerte de 10 jours.

Réduites de moitié pendant le confinement, les collectes ont bien repris dans notre département depuis le début du déconfinement, mais les donneurs se font rares. À peine 300 la semaine dernière par exemple sur les différentes collectes du département alors qu’il en faudrait 350 pour maintenir les stocks. Dans le même temps, les opérations ont repris dans les hôpitaux et les besoins ont augmenté depuis le 11 mai. Il est donc crucial de mobiliser les donneurs pour redonner de l'épaisseur à des stocks considérés comme stables à partir de 15 jours de réserve.

Un protocole sanitaire adapté

Pour pouvoir donner, il faut désormais prendre rendez-vous sur le site internet resadon.fr pour lisser la présence des donneurs lors collectes. À leur arrivée dans la salle, chaque donneur est soumis à une batterie de questions pour savoir notamment s'il a des symptômes du Covid-19 ou s'il a été en contact avec des malades.

Si le virus ne peut pas se transmettre par le sang, il peut empêcher de le donner pendant plusieurs jours. "Si une personne a eu le coronavirus ou pense l'avoir eu, elle ne peut pas donner pendant 28 jours, explique Virginie Lavedrine, responsable d'activité à l'EFS dans les Alpes-Maritimes. Si une personne a été en contact avec un malade, c'est 14 jours avant de pouvoir donner. Pour tous ceux qui ne présentent pas de symptôme, on les accueille dans des conditions sanitaires très sûres pour eux."

Les lits et les tables ont été espacés, le masque est obligatoire pour tout le monde dans la salle de collecte et le buffet est remplacé par des portions individuelles de nourriture et de boisson pour les donneurs. La liste des prochaines collectes est sur le site dondesang.fr .

Les collectes des prochains jours