Corrèze : l'Ehpad de Bort-les-Orgues touché par la Covid

Un cluster a été détecté à Bort-les-Orgues en Corrèze. Selon les autorités 18 personnes ont été testées positives. Il y a huit soignants et membres du personnel ainsi que dix résidents. Un patient de 94 ans est décédé. Les visites sont interrompues et un confinement strict a été mis en place dans l'établissement. "On espère que l'épidémie va être contenue. Toutes les précautions sont prises pour ne pas que le virus se diffuse. C'est un petit Ehpad. Les soignants et nos aînés sont très proches. Malheureusement nous sommes aussi touchés aujourd'hui."

La campagne de vaccination doit débuter dans les Ehpad et les centres hospitaliers pour les soignants de plus de 50 ans dès ce jeudi 7 janvier dans le Limousin.