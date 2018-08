Montagnac-la-Crempse, France

Il s'agit d'une initiative originale et totalement gratuite. L'établissement propose de venir chercher à leur domicile des personnes âgées du canton pour participer à des animations au sein de l'EHPAD.

Jérôme Maillard le directeur et Martine Vidal l'aide médico psychologue © Radio France - Xavier Dalmont

Cette prestation, entièrement gratuite, permet de maintenir le plus longtemps possible les personnes à leur domicile. Mais surtout cela soulage les aidants familiaux et professionnels.

Un personnel est dédié à cette mission. Les résidents, eux, découvrent de nouvelles têtes. L'EHPAD a investi dans un mini bus adapté pour assurer le transport.