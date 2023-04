L'Ehpad de Saint-Agnan autorisé à rouvrir un an après sa fermeture brutale

La décision prononcée par le conseil d'Etat le 13 avril dernier est définitive et sans recours, et elle donne raison au groupe Bridge propriétaire de la résidence Flore à Saint-Agnan dans l'Yonne. Les faits remontent aux 10 et 11 mai 2022 durant lesquels se déroule une visite d'inspection. Une semaine plus tard, le conseil départemental de l'Yonne et l'Agence Régionale de Santé prononcent une suspension de l'activité de cette maison de retraite d'une quarantaine de lits. Qu'est-il reproché à cet Ehpad ? Le manque de personnel, l'absence de matériel, la surpopulation de résidents, la dénutrition de la moitié d'entre eux et de manière globale, une absence de gestion des risques. L'arrêt de l'activité devient total et définitif le 18 novembre 2022.

Des solutions trouvées aux dysfonctionnements

Ces accusations ont toujours été constestées par le groupe Bridge dont les arguments ont manifestement convaincu le conseil d'Etat. Dans sa décision du 13 avril 2023, la plus haute juridiction administrative française estime qu'il "n'avait pas été tenu compte de ce que l'établissement avait remédié à la quasi-totalité des dysfonctionnements, notamment les plus graves" et que par conséquent la sécurité des résidents n'était pas menacée. Le conseil d'Etat cite le cas de ce résident qui aurait été "enfermé" dans une chambre à l'écart des autres, accessible seulement par un escalier, alors que ce dernier ne pouvait pas l'emprunter. Les faits auraient été antérieurs à la visite d'inspection et après celle-ci l'établissement aurait supprimé cette chambre comme exigé.

Le conseil d'Etat justifie l'urgence de sa décision car la société gestionnaire de l'Ehpad serait menacée de liquidation, car elle "ne dispose plus d'aucune recette, tout en ayant, en vue de permettre sa réouverture, conservé ses charges fixes, dont celles afférentes à son personnel, qu'il a continué de rémunérer, et engagé les travaux et recrutements rendus nécessaires par les injonctions qui lui ont été faites."

Pas de date de réouverture

Dans un communiqué le groupe Bridge indique que "La réouverture de la résidence Flore sera accompagnée étroitement pour permettre à l’établissement un fonctionnement normal pérenne", sans donner de date de réouverture. L'entreprise précise que depuis un an, les salariés sont restés en poste et se sont formés durant cette période.

De leur côté, l'ARS et le département de l'Yonne indiquent simplement qu'ils "procèdent actuellement à l’examen des conséquences juridiques induites par cette décision et prendront, le moment venu, les décisions utiles motivées par la protection de la santé et de la sécurité des personnes accueillies."