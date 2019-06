VIDEO J'y crois pas ! L'élémentarium, le site internet qui rend la chimie vraiment amusante

Son petit nom Elémentarium lui vient du tableau des éléments. Et bonne nouvelle, en passant sur internet les sigles bizarres qu'il recense deviennent bien plus compréhensibles. Et aussi on comprend bien mieux à quoi ces éléments de chimie nous servent tous les jours.

Elémentarium comme le fameux tableau des éléments qui trônait jadis dans toutes les classes de chimie. Histoire que nous, écoliers on retienne bien que H2O, c'est le petit nom de l'eau. Ce n'est pas forcément le souvenir plus yep, yep de nos jeunes années. Mais aujourd'hui fini l'ennui avec l'élémentarium.fr.

Mitonné par des pro, il vient consacrer l'Année de la chimie et les 150 ans du fameux tableau des éléments. Dit tableau de Mendeleïev. Du nom de ce savant russe qui a créé cet alphabet pour les chimistes. Un alphabet, excusez du peu, qui recense ce qui a servi à construire l'univers.

Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en passant sur internet, ces éléments sont devenus beaucoup plus sympa avec nous, pauvres NON spécialistes. On comprend tout ou presque. Et, cadeau Bonux, on nous explique à quoi tous ces métaux, ces gaz, ces terres rares nous servent dans la vie de tous les jours.

Comme ce brave rhénium. Un inconnu ce gros pépère très dense ? Non. On en a tous dans notre cuisine. Car le rhénium sert à fabriquer les résistances des fours électriques. Pareil pour l'argon. Un gaz qui se la pète un peu car c'est un gaz noble. N'empêche qu’on en a tous plein la maison. Et pour cause : ça entre dans la fabrication des ampoules basse consommation. On en apprend aussi de belles sur des éléments mieux connus comme le calcium. Si on sait tous qu'on en a plein le corps, on découvre que le David, la fameuse sculpture de Michel Ange, aussi. Dans un autre genre, le sélenium est aussi plein de ressources. S’il fait la joie de nos photocopieuses et de nos imprimantes. C'est également le grand ami de nos cheveux. Car c'est un super antipelliculaire.

Donc finalement l'élementarium.fr c'est un petit peu comme le jeu de notre enfance le Petit chimiste. Passionnant, amusant et là dans une version nettement moins risquée.

https://www.lelementarium.fr/