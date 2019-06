Jardin : comment le protéger de la canicule

Au potager, on fait le plus d'ombre possible à nos fruits et légumes.

pelou

Avec les températures caniculaires de cette semaine, nos pelouses jaunissent, nos fleurs piquent du nez et nos légumes ont les feuilles qui font grise mine. Pour éviter que notre petit Eden vert se transforme en désert de Gobi, quelques conseils.

D'abord on n'arrose pas n'importe quand. Uniquement tard le soir ou tôt le matin. On fait aussi attention à la température de l'eau. Si elle est trop glacée c'est le choc thermique pour nos petites plantes et un risque de maladie. En arrosant, on évite de mouiller les feuilles et les fleurs car là aussi ça peut provoquer des maladies.

Pour les pelouses, tout dépend si c'est une jeunette ou une dame d'âge respectable. Si elle a quelques années pas besoin de trop d'eau car ses racines sont solides. En revanche si c'est un bébé pelouse, là on arrose régulièrement mais avec modération. Sinon ça pourrit les racines.

Pour le potager, la consigne c'est tous aux abris. On fait de l'ombre à nos salades, radis tomates avec par exemple des petites cagettes.

Et puis, on pense au paillis pour couvrir le sol nu. Et de préférence un paillis de couleur claire pour garder le plus de fraîcheur possible.