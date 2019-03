Endométriose : des consultations obligatoires pour les jeunes filles, annonce le gouvernement

France

L'endométriose est "trop souvent ignorée" selon Agnès Buzyn. La ministre de la santé doit annoncer ce vendredi des mesures pour mieux prendre en charge cette pathologie gynécologique et notamment favoriser un "diagnostic précoce".

Une femme sur dix est pourtant atteinte de cette maladie inflammatoire, provoquant des douleurs au moment des règles et, parfois, des problèmes d'infertilité.

Sur franceinfo ce vendredi, la ministre annonce notamment la mis en place pour les enfants "des consultations obligatoires entre 11 et 13 ans et entre 15 et 17 ans."

Au cours de celles-ci, les jeunes filles seront interrogées sur ses symptômes "pour essayer d'identifier et de dépister cette maladie" précise-t-elle avant d'ajouter "ça permettra de gagner du temps sur le diagnostic".

La création de filières de prise en charge

Aujourd’hui, cette pathologie est diagnostiquée par hasard souvent avec un retard moyen de cinq années selon EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose. Pour combler ce manque, la ministre de la Santé veut renforcer l'information à destination des femmes et des professionnels de santé par la création également de filières spécialisées.

"Nous allons créer _des filières de prise en charge dans toutes les régions_, de façon à ce que les femmes sachent vers qui se tourner, afin d'être mieux accompagnées, qu'elles puissent voir des professionnels plus spécialisés", déclare Agnès Buzyn. En novembre dernier, le Collège national des gynécologues et des obstétriciens demandaient à l'État la création de "centres experts"pour mieux traiter l'endométriose.