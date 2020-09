L'Endométriose en questions et réponses lors d'une conférence-débat ce jeudi soir

C'est une pathologie qui touche 10% des femmes ! L'endométriose qui provoque des saignements et peut conduire à de fortes douleurs a longtemps été une maladie sous-évaluée. Pour des infos claires, une conférence en ligne sur le sujet est donnée ce soir et tout le monde peut s'y connecter.

C'est sa vocation, l'association Endofrance s'est donné pour mission d'informer sur l'endométriose, les patients comme les professionnels de santé, car, comme le souligne Thomas Hébert, gynécologue au CHRU de Tours : "Beaucoup d'informations fausses ou d'avis tous faits circulent alors que les données sont relativement simples et plutôt bien connues." .

Il donne ce soir à partir de 20 heures une visio-conférence sur le sujet.

Première information : l'incidence de l'endométriose a longtemps été sous-évaluée ! Les raisons de cette implantation de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus (où elles devraient se fixer) demeurent pour l'instant mal expliquées. En revanche on sait à présent que cette pathologie est très répandue. Une femme sur 10 serait concernée même si les symptômes les plus graves sont heureusement aussi plus rares. "C'est plutôt une maladie chronique mais on arrive à la traiter" explique le docteur Hébert. Il faut parfois avoir recours à la chirurgie mais uniquement dans les cas plus extrêmes.

La conférence est donnée depuis Tours mais se fait en ligne et tout le monde peut s'y connecter. Il suffit d'envoyer un mail à colloquechateauroux@endofrance.org .