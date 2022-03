L'endométriose est devenue "un sujet d'importance"

L'endométriose touche environ une femme sur 10 en France. Bien qu'elle soit connue depuis le 19ème siècle, la maladie ne "sort du bois [que] depuis quelques années" selon le docteur Thomas Hébert, gynécologue obstétricien au CHRU de Tours et invité de France Bleu Berry ce lundi 28 mars à l'occasion de la journée mondiale de l'endométriose. "Cela touche 10 à 15% des femmes, rappelle-t-il. Ce sont des symptômes qui sont très polymorphes (...) Le fait que ce soit cyclique est souvent en lien avec les règles. Mais des patientes ont des douleurs très atypiques et c'est souvent difficile de mettre le nom sur la pathologie." Le diagnostic est souvent lent : en moyenne sept ans.

Aujourd'hui, les modalités de prise en charge sont bien connues

"La formation des médecins a été probablement insuffisante pendant très longtemps" admet Thomas Hébert. "Cela ne faisait pas partie du parcours des études de médecine jusqu'à il y a quelques années." Les professionnels de santé tentent désormais de corriger le tir. "C'est devenu un sujet d'importance. Aujourd'hui, les modalités de prise en charge sont bien connues. Et il le faut parce que ce sont des choses qui sont complexes (...) On peut avoir une infertilité et on peut aussi avoir des organes de proximité qui sont touchés et qui nécessitent une intervention chirurgicale." Pour Thomas Hébert, il est essentiel, dans ce contexte, que les patientes aient accès à la prise en charge à 100 pour cent.

Le développement d'un réseau régional au plus près des patientes

Thomas Hébert travaille, en lien avec d'autres professionnels de santé, à la constitution d'un réseau régional pour aller au plus près des patientes atteintes d'endométriose. "C'est une pathologie qui touche toute la population sur tout le territoire. Les centres isolés ne sont pas la réponse. L'idée, c'est de faire des réseaux avec des professionnels de santé qui sont répartis sur tout le territoire et qui vont pouvoir apporter des soins de qualité à proximité des patientes." Les pathologies les plus sévères pourront être redirigées, via ce réseau, vers une prise en charge plus pointue.