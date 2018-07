Illkirch-Graffenstaden, France

La société Biosynex, installée à Illkirch, près de Strasbourg, démarre début juillet la commercialisation d'un autotest de dépistage du VIH. Il en existe déjà mais la spécificité de celui-ci est son prix : 10 euros. Un tarif deux à trois fois moins cher que ceux pratiqués par ses concurrents.

L'autotest VIH Exacto permet de s'affranchir du cabinet médical ou du laboratoire qui peut parfois représenter un frein pour les personnes qui souhaitent se faire dépister. Or si les traitements permettent de vivre quasi-normalement avec le sida, 25.000 personnes ignorent aujourd'hui en France qu'elles sont porteuses du virus, ce qui représente 6.000 nouvelles contaminations en France, d'où l'importance du dépistage. "L'autotest va vers le patient", explique Larry Abensur, le PDG de Biosynex, "or jusqu'à présent la démarche est le patient aille vers son médecin, or parfois la démarche est difficile".

La production des autotests VIH à Illkirch. - Biosynex

Un million de boîtes en Europe

Le mode d'emploi est simple : notice avec photos et ustensiles font partie du kit, à commencer par le pique-doigt. "Je pique et je prélève et je dépose la goutte de sang dans le puits carré rouge et j'ajoute deux gouttes de diluants, 10 minutes après j'ai mon résultat", détaille Raphaël Dupont, responsable marketing de Biosynex.

En 2018, la société spécialisée dans la conception et la distribution des tests de diagnostic rapide #Biosynex est devenue membre Alsace BioValley : https://t.co/fN7BNhAWK2pic.twitter.com/ywE5dysdyF — Alsace BioValley (@AlsaceBiovalley) April 5, 2018

Biosynex est leader sur le marché français des tests de diagnostic rapide. L'entreprise emploie 138 salariés en Alsace. Ses dirigeants espèrent en vendre 100.000 boîtes en France dans les prochains mois, un million en Europe. 138 salariés à Illkirch.