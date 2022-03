L'entreprise bordelaise de télémédecine Satelia veut recruter une centaine d'infirmières

On ne peut presque plus l'appeler une start-up. Lancée il y a cinq ans à Bordeaux, l'entreprise Satelia emploie aujourd'hui 54 personnes, et elle pourrait quintupler (!) puisque l'entreprise spécialisée dans la télémédecine veut recruter 220 personnes en CDI en trois ans, dont une moitié d'infirmières, chargées de suivre les patients à distance. Concrètement, l'entreprise suit les patients atteints d'insuffisance cardiaque, mais qui sont à leur domicile, en leur demandant de remplir des informations sur leur smartphone, ce qui est censé prévenir les éventuels pépins de santé.

à lire aussi Télémédecine : Satelia améliore la prise en charge des malades du cancer au CHU de Bordeaux

Un peu comme un médicament, le cardiologue peut prescrire un suivi chez Satelia. Ce service, 100% remboursé par la Sécurité sociale, invite les patients à remplir un questionnaire à intervalle régulier, en répondant à des questions sur leur état de santé général, leur poids ou leur symptômes. Et comme l'application connaît leur pathologie, elle déclenche, si les réponses sont inquiétantes, des signaux d'alerte qui sont envoyés à leur médecin. Ce dernier décide ensuite de ce qu'il faut faire, entre changer le traitement du patient, le recevoir en consultation, ou l'hospitaliser. Satelia estime qu'un médecin qui suit 100 patients va recevoir cinq ou six alertes en une semaine, censées prévenir les attaques cardiaques.

Des infirmières qui aident les patients à entrer les données

Dans ce contexte, les infirmiers et infirmières sont là pour assister les patients dans la collecte des données. Certains, peu à l'aise avec la technologie, ont besoin de recevoir des coups de fil. Ils donnent alors oralement les informations aux infirmières qui entrent les données dans l'application.

Les patients renseignent les données dans leur application. - Satelia

En septembre 2019, Satelia enregistrait un 100e patient dans son application. Deux ans et demi plus tard, elle en a 5 200, suivis par 400 médecins.

Satelia récupère des infirmières qui "ne se sentent plus considérées"

Et pour suivre le rythme, elle envisage donc de recruter une centaine d'infirmières en CDI. Il faut dire que les salaires sont un peu plus attractifs qu'à l'hôpital (2 100 euros nets pour un équivalent temps plein), que les infirmières ne travaillent pas le week-end, et qu'il y a une bonne part de télétravail. Pour autant, le fondateur de l'entreprise, Nicolas Pagès se défend de déshabiller le service public. "On ne débauche pas les infirmières directement à l'hôpital. On publie des offres d'emploi et elles postulent. Parce qu'elles ne se sentent plus considérées dans l'hôpital public". Des recrutements qui se feront à temps partiel, avec des possibilités de travailler à l'hôpital le reste du temps.

La nouvelle éco, tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde