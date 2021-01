L'entreprise drômoise Vignal Astru produit le moteur du coeur artificiel Carmat

Le coeur artificiel Carmat sera commercialisé au second semestre de l'année 2021 après avoir reçu la certification européenne. Il fonctionne en partie grâce au travail d'une entreprise drômoise, spécialisée dans l'aéronautique, Vignal Astru.

Dans les ateliers de l'usine de Vignal Astru à Chabeuil, près de Valence, sortent des pièces pour les avions Rafale. L'entreprise initialement spécialisée dans l'aéronautique fait depuis quelques années sa révolution médicale et produit désormais le moteur du coeur artificiel Carmat bientôt commercialisé.

Le coeur du coeur

Cela ressemble à deux mini-turbines accolées. Le groupe moto pompe - le moteur du coeur Carmat - fait la taille d'une paume de main. Fabriqué en acier, aluminium et plastique, il reproduit les battements et actionne une membrane qui rejette le sang dans le reste du corps.

"C'est comme une raquette qui vient taper le sang", vulgarise Alexandre Pépin, le responsable des opérations chez Vignal Astru qui travaille sur le projet depuis l'origine du projet, il y a une dizaine d'années.

Il a fallu des heures et des heures de travail avant de créer ce moteur de 300 grammes raccordé au reste du coeur sur le site de Carmat. Le groupe espère en produire dix par mois.

Travail de précision

La plupart des pièces qui composent le groupe moto pompe sont produites dans les ateliers de Vignal Astru. Puis elles sont assemblées à la loupe binoculaire. "Nous avons un savoir-faire de précision", explique le dirigeant Laurent Leportz. Nadia qui travaille depuis neuf ans dans les ateliers confirme : "C'est un travail de patience, tout est vérifié".

Et pour cause : sortent des machines des pièces critiques pour l'aéronautique. Les calculs sont réalisés en micron, en millième de millimètre. Rien n'est laissé au hasard précise Alexandre Pépin : "Nous avons des vies en jeu si nous réalisons mal nos pièces. Il n'y a pas de flou chez Vignal Astru".

L'entreprise drômoise semble ainsi vivre sereinement le fait de concevoir en partie la pièce qui remplacera le coeur d'un patient pour quelques mois voire plus. Sur les 19 essais réalisés, seule une personne a survécu plus de deux ans. Mais ce coeur artificiel pourrait faire gagner du temps avant d'obtenir une greffe de coeur - un vrai, cette fois.

Vers le médical

Cette prouesse technique et scientifique est une carte de visite pour en or pour Vignal Astru. Du Rafale au médical, l'entreprise veut se diversifier. "L'aéronautique restera notre plus grande part d'activité", insiste Laurent Leportz.

Reste que le médical représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires. Et cette part pourrait encore grandir à l'avenir puisque l'entreprise travaille sur quatre contrats pour des valves ou pompes cardiaques notamment.