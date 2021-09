L'entreprise girondine TreeFrog lève 64 millions d'euros pour ses recherches sur les cellules souches

L'entreprise girondine TreeFrog vient de réussir une levée de fonds de 64 millions d'euros pour ses recherches consacrées aux thérapies cellulaires. La somme représente dix fois ce que l'entreprise avait réussi à lever à sa création, il y a deux ans et demi.

Son nom ne vous dira peut-être rien, pourtant TreeFrog connaît une croissance stratosphérique après seulement trois ans d'existence. L'entreprise située à Pessac, en Gironde, vient de lever 64 millions d'euros avec le soutien de la Bpifrance et d'investisseurs internationaux. Cela représente dix fois la somme que la start-up avait réussi à réunir à ses débuts, il y a deux ans et demi.

Rester à la pointe de la recherche en matière de thérapie cellulaire

TreeFrog est un start-up de biotechnologie, c'est-à-dire qu'elle utilise les hautes technologies dans le cadre de ses recherches sur les cellules souches. Son objectif est d'arriver à en produire des quantités industrielles et dans un temps record, en vue de les utiliser pour des thérapies. Les cellules souches ont en effet la faculté de se transformer en n'importe quelle cellule d'organe (cellule de foie, de cerveau, de cœur) et d'aller réparer les organes malades. De quoi par exemple tenter de soigner les maladies dégénératives, cardiaques, ou encore les pathologies immunitaires.

Treefrog est en avance dans le domaine, avec un record de cellules souches produites établi en début d'année : elle en a fabriqué 15 milliards dans un petit contenant de 10 litres ... ce qui équivaudrait à soigner environ 1.000 patients. Pourtant, pour l'instant, on n'en est encore qu'à l'expérimentation sur des animaux. Les 64 millions d'euros représentent donc une étape clé, "d'accélération" pour le président de TreeFrog, Frédéric Desdouits, car ils vont permettre de faire avancer les stades de recherche, notamment avec des expérimentations sur l'homme.

TreeFrog reste à Pessac et s'agrandit

Après des mois passés à convaincre les investisseurs, Frédéric Desdouits regarde les mois à venir avec ambition, notamment en recrutement : "on veut passer d'une cinquantaine à une centaine d'employés sur notre site de Pessac, essentiellement des chercheurs. Nous allons aussi créer deux filiales aux États-Unis et au Japon, mais notre cœur reste en Gironde, car nous sommes ici très soutenus." L'excellent niveau des chercheurs français, le soutien à l'innovation via le crédit impôt recherche, ainsi que la protection de la protection intellectuelle sont autant "d'ingrédients" qui expliquent aussi le choix de rester à Pessac.

L'entreprise girondine se donne trois ans pour les premières expérimentations dans la maladie de Parkinson ... et comme les choses vont lentement dans l'industrie phamarceutique, la commercialisation du traitement n'arrivera pas avant 2030. Ces 64 millions d'euros, c'est avant tout un beau coup d'accélérateur pour l'entreprise, d'autant qu'elle évolue dans un milieu ultra-concurrentiel où l'Europe est bonne dernière.

