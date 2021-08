"L'envie d'aider" : 15 soignants bretons s'envolent au secours des Antilles submergées par le coronavirus

Alors que les îles des Antilles font face à une crise jamais vue de l'épidémie de coronavirus, 240 soignants partent en renfort de la métropole ce mardi en fin de journée direction la Martinique et la Guadeloupe où la situation sanitaire est catastrophique. Parmi eux, il y a 15 Bretons qui ont répondu à l'appel lancé par le ministre de la Santé.

Arrivés ce mardi matin à Paris, plusieurs d'entre eux se sont rencontrés à l'aéroport d'Orly d'où leur avion doit décoller. Ils s'appellent Guihen, Charly, Géraldine, et viennent de Rennes, Saint-Malo ou Vannes.

Volontaire pour la 4e fois depuis le début de la crise sanitaire

Il y a aussi Camille Pichon, habituellement affectée au service de chirurgie viscérale à l'hôpital du Scorff à Lorient. L'infirmière, 39 ans, se porte volontaire pour la quatrième fois en un an et demi. Il y a d'abord eu la région parisienne, puis Mayotte, et la Guyane il y a tout juste un mois. "_Quand l'occasion se présente_, en fait" indique-t-elle et, une fois encore, c'était dit-elle une évidence. "Quand l'hôpital de Lorient peut me laisser partir, aussi. Car sans mon employeur et ma famille ça ne serait pas possible". Elle confie notamment ses deux garçons, Lucas et Ugo, 13 et 9 ans, à leurs grands-parents.

De l'angoisse mais aussi très contente et très fière !

Cette fois, elle rejoint la Martinique. Mais elle ne savait toujours pas précisément où à l'heure du décollage. En elle, "_un cocktail d'émotions_. De l'angoisse car l'inconnu est toujours un peu anxiogène. Très contente et très fière aussi de faire partie de ce premier convoi de soignants allant en renfort".

Direction la Martinique, zone la plus sinistrée

La Martinique fait figure de zone la plus sinistrée actuellement avec "une situation extrêmement grave" selon le ministre des Outre-mer avec "des taux d'incidence jamais vus" tous territoires français confondus. Camille Pichon y est prête, "sinon je ne me serais pas portée volontaire". Animée par le souci d'aider, de rendre service et d'être solidaire. "J'ai toujours cette envie. Ce sont aussi des expériences enrichissantes sur les plans personnel, professionnel et humain. Je vais visiblement rencontrer des situations difficiles. On réanime mais on est aussi confronté à la mort. Ce serait comme la première vague que l'on a connu en métropole".