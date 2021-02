L'épidémie Covid-19 sur un plateau haut dans l'Indre

Le coronavirus a encore fait 15 morts ce week-end en Berry. Et la plupart des indicateurs de suivi de l'épidémie indiquent que l'Indre reste sur une mauvaise pente.

Chaque lundi, le bilan publié par l'Agence régionale de santé est particulièrement lourd. Celui-ci ne déroge pas à la règle : 15 personnes sont mortes ce week-end des suites du coronavirus dans les hôpitaux ou maisons de retraite berrichonnes.

Le nombre d'hospitalisation augmente aussi. Huit personnes de plus sont soignées à l'hôpital pour cette infection et le nombre de malades en soins intensifs et stable avec seize patients en ce moment dans les différents établissements du Berry.

Autre mauvais signe, le taux d'incidence remonte légèrement dans l'Indre et atteint 228.9. Il s'agit donc du nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants. C'est toujours le taux d'incidence le plus élevé de la région Centre-Val de Loire. En revanche, à 164.6 contre 172.4 vendredi, celui du Cher continue de baisser.