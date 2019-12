L'épidémie de bronchiolite divise la communauté médicale

Nice, France

Ce rapport, suivi d'une directive de la HAS, la Haute Autorité de la Santé, préconise de ne plus avoir recours systématiquement à la kiné-respiratoire en cas de première bronchiolite pour les tout petits de moins de 12 mois. Cette préconisation ne fait pas l'unanimité. Aussi bien chez les pédiatres que chez les kinésithérapeutes qui se demandent bien alors ce qu'ils ont pu faire depuis 20 ans. "Si c'était inefficace, vous pensez bien que nous aurions arrêté depuis longtemps, explique Nicolas Garcia, kiné sur Nice et spécialiste des enfants. C'est comment la pratiquer qui pose problème. La directive aurait du aller dans ce sens et pas dans une idée de retour en arrière". Au contraire de certains pédiatres qui eux mettent en avant une certaine forme de principe de précaution.

Aucune étude scientifique sur la question

"Aucune étude scientifique ne prouve que les manipulations soignent la bronchiolite, avoue le Docteur Carole Bailly, de l'Hôpital Lenval. On est d'accord que parfois ça soulage mais il y a des risques. Il est donc préférable de ne plus la pratiquer comme on le fait depuis des années." Le débat est lancé sur fond également d'économie car les prescriptions chez un kiné sont remboursables ce à quoi rétorque la profession que si elle ne prend pas tous ces enfants ils iront encombrer les urgences.