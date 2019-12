L'épidémie de bronchiolite s'installe en Occitanie

Le pic épidémique de la bronchiolite est en train d'être atteint dans la région Occitanie, un peu plus tardivement que les années précédentes, alors que la Haute Autorité de Santé ne recommande plus la kiné respiratoire comme traitement pour les nourrissons de moins de 12 mois.

Occitanie, France

Les kinésithérapeutes libéraux vivent leur premier hiver avec les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, en matière de kiné respiratoire pour les bébés atteints de bronchiolite. En substance, la Haute Autorité de Santé (HAS), après avoir évalué l'efficacité de la technique sur des nourrissons de moins de 12 mois, pendant leur durée d'hospitalisation pour bronchiolite, estime que la technique ne prouve pas son efficacité en milieu hospitalier pendant ces séjours. Les kinésithérapeutes libéraux ne sont pas concernés par cette recommandation mais doivent malgré tout répondre aux interrogations des parents.

Une nouvelle étude menée par les kinésithérapeutes de ville

Alors que le seuil épidémique de bronchiolite est désormais atteint en Occitanie, comme dans la quasi totalité des régions françaises, pour contrer la recommandation de la Haute Autorité de Santé, les kinés de ville spécialisés dans le traitement de la bronchiolite lancent une étude auprès, espèrent-ils, de plus de 1 500 bébés sur tout le territoire, pour évaluer l'amélioration de l'état des bébés et ainsi attester de l'efficacité de la méthode. "Il est toujours très difficile de prouver l'efficacité d'un geste mais on peut _montrer, que ces enfants, après une kinésithérapie respiratoire, se sentent mieux_, mangent mieux et dorment mieux", explique Line Coustures, kinésithérapeute à Léguevin, à l'Ouest de Toulouse.

Line Coustures, kiné à Léguevin veut montrer à travers une étude nationale que la kiné respiratoire est bénéfique aux tout petits atteints de bronchiolite.

Pour mémoire, il y a quelques années, les urgences du CHU de Purpan à Toulouse avaient été prises d'assaut par une épidémie de bronchiolite plus précoce que d'habitude. Les patients avaient alors attendu jusqu'à 10 heures pour pouvoir être pris en charge.