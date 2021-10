L'épidémie de bronchiolite touchera bientôt toute la France métropolitaine, selon les autorités sanitaires

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante

Après une année 2020 marquée par une très faible circulation de l'épidémie de bronchiolite, celle-ci risque de connaitre un fort rebond et d'être "de grande ampleur" cet hiver. La maladie respiratoire qui touche les bébés a déjà atteint la phase épidémique dans 11 des 13 régions de France métropolitaine. Selon les autorités sanitaires, la Bretagne et la Corse devraient bientôt les rejoindre.

Des enfants moins immunisés

Comme les enfants ont été moins infectés que d'habitude en 2020, ils sont moins immunisés pour affronter la bronchiolite en cet automne 2021. Dans son point hebdomadaire, l'agence Santé publique France note ce mercredi 27 octobre une "poursuite de l'augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans". Pour le moment seules la Bretagne et la Corse sont en phase pré-épidémique, mais elles pourraient bientôt rejoindre les 11 autres régions françaises en phase épidémique.

Toux et respiration difficile

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Le plus souvent bénigne, elle peut parfois provoquer un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, au 18 octobre, 3.342 enfants de moins de 2 ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite, dont un tiers a dû être hospitalisé. Des chiffres qui ont presque doublé, par rapport à la semaine précédente.

Ce phénomène de rebond important pourrait concerner d'autres virus hivernaux comme la grippe ou la gastro-entérite, préviennent les médecins, qui rappellent l'importance du maintien des gestes barrières.