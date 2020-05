L'épidémie de coronavirus continue de reculer en Centre-Val de Loire et cause 4 décès de plus en 24 heures

L'épidémie de Covid-19 continue de ralentir en Centre-Val de Loire selon un dernier bilan de l'agence régionale de santé ce samedi 09 mai. On déplore néanmoins, 4 nouvelles victimes du virus. Le nombre de patients en réanimation baisse également.