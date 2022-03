L'épidémie de Covid-19 connait un net rebond en Sarthe

Le Covid repart en flèche en Sarthe. Dans un communiqué publié ce vendredi 25 mars 2022, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire indique que le virus circule de manière "plus active" depuis début mars dans tous les départements de la région dont la Sarthe où le taux d'incidence dépasse de nouveau 1 000 cas pour 100 000 habitants. L'indicateur est en progression de 40% sur sept jours. Le taux de positivité est lui aussi très élevé, s'établissant à 35%. L'Agence régionale de santé appelle donc la population à "la plus grande vigilance" et à se faire dépister "au moindre doute".

La campagne vaccinale se poursuit

Par ailleurs, même si l'obligation générale, elle rappelle que le port du masque reste impératif dans les transports en commun et "fortement recommandé" dans les lieux clos. L'ARS insiste aussi sur la vaccination "essentielle pour réduire les risques de complication et de transmission du virus". La campagne de deuxième rappel (ou 4e dose) est ouverte pour les plus de 80 ans et la vaccination reste ouverte à tous les enfants à partir de 5 ans.