L'épidémie de Covid-19 connait un nouveau rebond dans le Cher

Les bulletins publiés par l'ARS ces dernières semaines laissaient penser à une trêve de la Covid-19 en Berry. Mais si c'était le cas, la trêve est terminée, au moins dans le Cher.

Tout augmente dans ce département, à commencer par le nombre de décès : quatre morts ce weekend, tous dans le Cher. En Berry, il y a toujours 15 patients en soins critiques dont 10 dans le Cher. Hors réanimation, les hospitalisations sont stables dans l'Indre mais augmentent dans le Cher avec six patients admis ce week-end.

Le taux de positivité en hausse dans le Cher comme dans l'Indre

Enfin, en ce qui concerne le taux de positivité et le taux d'incidence, 9% des tests sont positifs dans le Cher et on compte 298 malades pour 100.000 habitants, c'est 80 de plus que vendredi.

Dans l'Indre, ces taux augmentent aussi, mais moins vite : 7.10% des tests sont positifs et 189 personnes quasiment sont atteintes de la Covid pour 100.000 habitants, contre 158 vendredi.