L'épidémie de Covid-19 flambe autour de Limoux dans l'Aude, les autorités serrent la vis

Autour de Limoux (Aude), l'épidémie de Covid-19 ne recule pas, elle s'étend. Avec un taux d'incidence cinq fois supérieur au seuil d'alerte et à la moyenne départementale, et après la fermeture du collège, les autorités tentent d'endiguer le phénomène avec des contrôles et des dépistages accrus.

Dans le Limouxin, au nord de l'Aude, la situation épidémiologique s’est fortement dégradée en ce début de mois d’octobre. Il y a sur ce territoire bien plus de cas Covid que la moyenne départementale et régionale. Sur la communauté d'agglomération qui regroupe Limoux, Couiza et 74 autres petites communes de moins de mille habitants comme Bugarach et Rennes-le-Château, le taux d’incidence s’élève à 253 cas pour 100.000 habitants contre 57 en moyenne dans l’Aude. Le taux de positivité des tests affiche 3,6 %, c'est trois fois la moyenne audoise. Plusieurs mesures ont donc été prises par la Préfecture de l'Aude et l'Agence régionale de santé.

À l'école : de nombreux cas ont été déclarés au collège Delteil à Limoux nécessitant la mise en place des cours en distanciel jusqu’au 13 octobre. Les autorités demandent que les enfants respectent les gestes barrières et limitent les relations à l’extérieur du domicile sans masque.

Dans les clubs sportifs et culturels : des opérations de dépistage via des tests antigéniques sont organisées dans les lieux qui accueillent du public pour des entraînements sportifs, matchs et apprentissages musicaux.

De manière plus globales, les contrôles du respect des gestes barrières et surtout du port obligatoire du masque dans les lieux ou évènement accueillant du public vont être renforcés dans le Limouxin. L’ensemble de ces mesures s’accompagne d’un nouvel appel à la vaccination pour toutes les personnes non vaccinées de la Haute et Moyenne vallée de l’Aude. Limoux accueille toujours un centre de vaccination dans les locaux du Cinéma l’Elysée.